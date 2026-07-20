Video: Meksika 1-0 Arjantin... Bir provokasyonun beklenmedik bir şekilde sona ermesi

New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nun tribünleri sadece İspanyol ve Arjantinli taraftarlarla sınırlı kalmadı; örneğin, Dünya Kupası finalini izlemek için gelen Meksikalı taraftarlar da vardı. Bunlardan biri, final maçının en çok paylaşılan videolarından birinde yer aldı.

Arjantinli taraftarlardan biri, final maçında ülkesinin yeşil formasıyla İspanya'yı desteklemeye gelen Meksikalı taraftarla alay ediyordu.

Meksikalı taraftar ise tartışmaya girip hakaretler savurmak yerine, Marca gazetesinin aktardığına göre mizahla harika bir şekilde karşılık verdi.

Tartışma kızıştıkça Meksikalı taraftar, Arjantinli taraftarın haddini aşan davranışlarına son vermeye karar verdi ve şaka yollu olarak kırmızı kart çıkararak onu stadyumdan “kovdu”.

Birkaç saniye sonra gülümsemesini koruyarak dans etmeye başladı ve Meksika milli takım forması çıkarıp altında İspanya milli takım forması olduğunu gösterdi.

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İspanya, 106. dakikada Ferran García’nın attığı tek golle Arjantin’i mağlup etti. La Roja güçlü bir performans sergilerken, tango dansçıları ise 90 dakika boyunca Unai Simón’un kalesini tek bir şutla bile tehdit edemeyecek kadar zayıf bir performans gösterdi.

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