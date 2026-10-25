Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'ya yeni bir darbe vurdu. Kylian Mbappe, Jude Bellingham'ın orta sahadaki akıllı hareketiyle başlayan ve Eduardo Camavinga'nın Fransız forvete gönderdiği ustaca bir ortayla sonuçlanan düzenli ve hızlı bir atak sonrası golü kaydetti.

Atak, Bellingham'ın orta sahada 3 savunmacıyı ustalıkla geçmesiyle başladı. Ardından Madrid ekibi sağ kanattan hücuma kalktı; Camavinga paslaşarak ceza sahası sınırında hızla ilerledi ve Pau Cubarsi'yi geçti.

Camavinga, Barcelona savunmasının arkasındaki boşlukları kapatmaya çalışan kaleci Joan Garcia'nın öne çıkmasından yararlanarak kritik anda mükemmel bir orta gönderdi. Top, fırsatı değerlendiren Mbappe'ye ulaştı ve Fransız oyuncu fileleri havalandırdı.

Gol, Real Madrid'in boşlukları değerlendirme ve savunmadan hücuma hızlı geçiş yapma becerisini yansıtan bir şimşek atak sonrası geldi. Böylece Camp Nou'daki kızışan mücadelede Barcelona üzerindeki baskı arttı.