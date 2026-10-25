Real Madrid, El Clasico karşılaşmasının ilk yarısı sona ermeden Barcelona karşısında 1-0 öne geçti. Kylian Mbappe, 41. dakikada bek oyuncusu Gerard Martin'in savunma hatasından yararlanarak öne geçiren golü kaydetti; bu pozisyonda şansın da belirgin bir rol oynadığı görüldü.

Gol, Diomande'nin sol taraftan ortaladığı topta geldi. Gerard Martin topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak kötü müdahale etti ve top, ayağıyla araya giren Mbappe'ye çarparak yön değiştirip kaleci Joan Garcia'nın ağlarına gitti ve Kraliyet ekibinin öne geçmesini sağladı.

Real Madrid iyi bir ilk yarı ortaya koydu ve özellikle Barcelona savunması için tehlike kaynağı oluşturan sol kanattaki hücum hareketlerini değerlendirmeyi başardı. Kurduğu baskıyı, devre arasından önce Kraliyet ekibine üstünlüğü getiren bir gole çevirdi.