Video: Mbappe Londra'ya ulaştı: Altın Top'u kazanacak mı?

Real Madrid forveti Fransız Kylian Mbappé, yetmişinci Ballon d'Or ödül törenine katılmak için bugün pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Fransız forvet, futbol dünyasının prestijli bireysel ödüllerinin takdim edilmesine sadece birkaç saat kala ailesi ve Real Madrid heyetiyle birlikte yolculuk etti.

En önemli ödülün açıklanma zamanı yaklaşırken, Mbappé kariyerinin ilk Ballon d'Or'unu kazanmayı hâlâ hayal ettiği için nihai sonuca büyük bir ilgi gösterecek. Bu arada Barcelona yıldızı Lamine Yamal ve Bayern Münih forveti Harry Kane ile kıyasıya bir rekabet söz konusu.

Mbappé, Ballon d'Or törenine, dün pazar günü Real Madrid'i Barcelona karşısında El Clasico'da (2-1) galibiyete taşıdıktan sonra gidiyor; İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Camp Nou stadında oynanan maçta Madrid ekibinin iki golünü de kendisi kaydetti.

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Real Madrid geçen sezon herhangi bir takım kupası kazanamadan çıksa da, Fransız forvet prestijli ödülün en öne çıkan adaylarından biri haline gelmesini sağlayan olağanüstü bireysel rakamlar ortaya koydu.

Mbappé, 2025-2026 sezonunda Real Madrid ile 44 maçta 42 gol atıp 7 asist yaparak, takımının şampiyonluk mücadelesinde tökezlemesine rağmen hücum değerini ve fark yaratma yeteneğini kanıtladı.

Uluslararası arenada ise Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı forması altında parladı; 8 maçta 10 gol atıp 4 asist yaparak turnuvayı 10 golle gol kralı olarak tamamladı ve Fransa'nın dördüncü sırada yer almasına rağmen Dünya Kupası'nın en öne çıkan yıldızlarından biri olduğunu teyit etti.







