Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, dün pazar günü oynanan La Liga Clásico'sunda Barcelona karşısında alınan galibiyeti tek kelimeyle tanımladı.

Mbappé, Real Madrid'in dün Barcelona'yı 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü de kaydetti.

İçerik üreticisi Noah Lonsi'nin de eşlik ettiği komedyen Elias Djadel ile yaptığı görüntülü görüşmede, son derece mutlu görünen Fransız forvet için eğlenceli bir an yaşandı.

Görüşme sırasında Mbappé, Barcelona karşısında alınan galibiyeti alaycı bir tonla şöyle tanımladı: "NORMAAAAAL (normal ya da sıradan)".

Eski Paris Saint-Germain oyuncusu, tüm kulvarlarda oynadığı 13 maçta 14 gol atarak sezona yaptığı olağanüstü başlangıcı pekiştirdi ve bugün pazartesi günü Londra'da düzenlenecek Ballon d'Or ödül töreninden saatler önce güçlü bir mesaj verdi.

Bu galibiyet, İspanya La Liga'nın lideri Barcelona'nın ligdeki yenilgisiz serisine son vererek Real Madrid'in puan farkını üç puana indirmesini sağladı.

Mbappé'nin Barcelona karşısındaki geçmişi

Mbappé'nin kariyeri boyunca Barcelona ile 11 kez karşılaştığı, bu maçların 4'ünü kazandığı, 6'sını kaybettiği ve 1'inde berabere kaldığı hatırlatılıyor.

Mbappé, Paris Saint-Germain forması altında Barcelona karşısında 4 maç oynadı; bunların ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti.

Real Madrid forması altında ise 7 maç oynadı; ikisini kazandı ve 5'ini kaybetti.

Toplamda Mbappé, 11 maçta Barcelona'nın filelerine 14 gol attı.







