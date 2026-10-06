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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Video: Martinez, veda öncesi Messi'yi şaşırttı

Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları
L. Messi
E. Martinez
Arjantin
Benin

Alışılmış bir davranış: Bu kez Arjantin efsanesi için

Arjantin Millî Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, kaptanı Lionel Messi'nin millî takımla veda maçı öncesinde, ona bir saygı duruşu olarak dikkat çeken bir saç kesimi yaptırdı.

Kaleci, çarşamba sabahı Monumental Stadı'nda oynanması planlanan Benin ile hazırlık maçından yalnızca saatler önce yeni saç kesimine ait özel bir tasarımı sergiledi.

Arjantin Millî Takımı'nın saç tasarımcısı Dani Ali, Instagram hesabında Martinez'in yeni saç modelini gösteren bir fotoğraf paylaştı: Kafasının bir tarafında meşhur "M" harfi.

Martinez genellikle Arjantin ile sembolik önemi yüksek maçlar öncesinde saçının görünümünü değiştirmeye başvuruyor.

Gelecek maçlar
ARG

ARG

Hazırlık Maçları

06 Eki 2026

BEN

BEN

En dikkat çeken değişiklik, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da yaşandı; grup aşaması sona erdikten sonra Martinez, Avustralya'ya karşı oynanan son 16 turu maçından önce saçını ülkesinin bayrağının renklerine, açık mavi ve beyaza boyadı.

Mart 2023'te ise, millî takımın Dünya Kupası şampiyonluğu kutlaması olarak Monumental Stadı'nda oynanan Panama ile hazırlık maçından önce kaleci başka bir tasarım tercih etti: Ensesine bir yıldız. Saçını yine aynı berber tasarladı ve fotoğraf maç öncesinde sosyal medyada paylaşıldı.

Bu kez değişiklik bir eleme turu ya da şampiyonluk kutlamasıyla değil, Arjantin taraftarlarının efsaneleri Lionel Messi'yi son kez millî takım forması altında göreceği maçla ilişkiliydi.

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