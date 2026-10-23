Hilal'in yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli, takım arkadaşı İngiliz Ollie Watkins'i bu sezon Suudi Roshn Ligi'nin en iyi asist yapan oyuncularının zirvesine taşıdı.

Hilal, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda El-Kadisiye'ye konuk oldu.

Martinelli, maçın 21. dakikasında Ollie Watkins'ten aldığı yerden pasın ardından topu ağlara göndererek Hilal adına skoru açtı.

Bu gol, Brezilyalı yıldızın bu sezon Suudi Roshn Ligi'ndeki altıncı golü olurken, üst üste dört maçtır ligde gol attığı maç oldu.

Ancak Martinelli'nin sağladığı en önemli rakam Ollie Watkins'in payına düştü; İngiliz oyuncu 5 asistle bu sezon Roshn Ligi'nde en çok asist yapan futbolcu konumuna yükseldi.

İngiliz forvet, 4 asist yapan birçok oyuncuyu geride bıraktı; bunların başında Nassr'ın yıldızı Portekizli Joao Felix, El-Feth'in kanat oyuncusu Faslı Murad Batna ve El-Kadisiye'nin bek oyuncusu Muhammed Ebu'ş-Şemmat geliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Ollie Watkins geçen yaz transfer döneminde Aston Villa'dan Hilal'e geçtiğinden bu yana son derece dikkat çekici performanslar sergiliyor; 8 maçta görev aldığı bu süreçte 10 gole katkı sağladı, bunların 5'ini kendisi attı, 5'ine de asist yaptı.