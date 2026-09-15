Liverpool, bu gece Anfield Stadyumu'nda oynanan ve turnuvanın üçüncü turu (son 32 turu) kapsamında karşı karşıya geldikleri maçta Tottenham'ı 3-1 mağlup ederek İngiltere Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Alexis Mac Allister, 21. dakikada Liverpool'u öne geçirirken, takım arkadaşı Cody Gakpo 54. dakikada ikinci golü ekledi.









Pes etmeyen Tottenham, 69. dakikada Conor Gallagher ile farkı bire indirmeyi başardı ve maç kızıştı.









Ancak Liverpool üstünlüğünü korudu; hatta 90+1. dakikada Dominik Szoboszlai ile üçüncü golü ekleyerek rakibinin umutlarını tümüyle bitirdi.









Maçta Mısırlı Omar Marmoush, Tottenham'ın hücumunda maçın sonuna kadar görev aldı ancak Liverpool'un ağlarını sarsamadı.

Tottenham, bir önceki turda Charlton Athletic'i 5-1 yenerek bu aşamaya gelmişti.

Avrupa kupalarında mücadele eden dokuz Premier Lig takımına gelince (Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Sunderland), bu takımların tamamı Carabao Cup'a üçüncü turdan dahil oldu.