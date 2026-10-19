Mısırlı Ömer Marmuş, takımı Tottenham Hotspur'u bu sezon Premier Lig'deki ilk galibiyetine taşıdı. Oyuncu, iki takımı Premier Lig'in yedinci haftası kapsamında Spurs'ün sahasında karşı karşıya getiren maçta Coventry City filelerine galibiyet golünü attı (3-1).

Sezon başında Manchester City'den kiralık olarak takıma katılan Mısırlı yıldız, Tottenham forması altındaki ilk golünü kaydetti ve füze gibi bir şutla ev sahibi takımın lehine karşılaşmayı belirleyerek takımına üç değerli puanı armağan etti.

James Maddison, 14. dakikada Tottenham adına skoru açarak takımını erken öne geçirdi. Ardından Jack Rudoni, 50. dakikada Coventry lehine beraberlik golünü kaydetti ve maç ikinci yarının başlangıcıyla birlikte başladığı noktaya geri döndü.

Tottenham öne geçmek için uzun süre beklemedi. Marmuş, 58. dakikada filelere yerleşen güçlü bir şutla sahneye çıktı; böylece Spurs'ün ikinci golünü kaydederek ev sahibi takımı yeniden öne geçirdi ve Londra ekibinin taraftarlarının kutlamalarını ateşledi.

Maçın bitimine birkaç dakika kala Ben Davies, 90+6. dakikada Spurs'ün üçüncü golünü kaydederek takımının galibiyetini garantiledi.

Bu galibiyet Tottenham için önemli bir moral kaynağı oldu; puanını 6'ya yükselten takım, yeni yükselen ve on yedinci sıradaki Coventry City'nin averaj farkıyla önünde, on altıncı sıraya yerleşti.







