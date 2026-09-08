Al-Kadisiya orta saha oyuncusu Hollandalı Tijjani Reijnders, geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasının ardından Suudi Roshn Ligi'nde kendini aştı.

Reijnders, bugün salı günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan Roshn Ligi'nin altıncı haftasındaki Al-Ahli maçında Al-Kadisiya forması altında ilk 11'de görev aldı.

Maçın 14. dakikasında Hollandalı orta saha oyuncusu, ceza sahasının sınırından yaptığı sert bir şutla yeni takımı adına golü açtı; Al-Ahli kalecisi Senegalli Édouard Mendy bu şuta engel olamadı.

Reijnders, ilk yarının uzatma dakikalarının üçüncüsünde Muhammed Ebu'ş-Şamat'ın ortasını kafayla ağlara göndererek maçtaki ikinci golünü, takımının ise üçüncü golünü ekledi.

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Böylece Reijnders, geçen yaz transfer döneminde Manchester City'den takıma katılmasının ardından Al-Kadisiya ile ikinci ve üçüncü gollerini kaydetmiş oldu.

Hollandalı orta saha oyuncusu, Al-Kadisiya ile ilk golünü takımdaki ikinci maçında, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında Neom'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmada atmıştı.

Reijnders böylece Manchester City ile yaptığı başlangıcı da geride bıraktı; geçen sezon mavili takımla oynadığı ilk 4 maçta yalnızca bir gol atmış, o da İngiltere Ligi'nin ilk haftasında Wolverhampton ağlarında gelmişti.

Reijnders'in, gazete raporlarına göre 61 milyon euro karşılığında geçen yaz transfer döneminde Suudi kulübün Manchester City'den kadrosuna kattığı isim olarak Al-Kadisiya tarihinin en pahalı transferi olmaya devam ettiğini belirtelim.