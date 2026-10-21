Video: Lucas Hernandez, Yamal'ı kışkırttı: Peki Barcelona'nın yıldızı nasıl karşılık verdi?

Fransız Lucas Hernandez'in parladığı an, takımı Paris Saint-Germain'in dün akşam Parc des Princes Stadı'nda Barcelona'yı 4-2 yendiği ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanan karşılaşmada sahayla sınırlı kalmadı.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından Fransız defans oyuncusu, Paris Saint-Germain'in ikinci golünü kaydettikten sonra genç İspanyol'a takılma fırsatını kaçırmadı.

72. dakikada Fransız milli oyuncu, Désiré Doué'nin kullandığı kornerden sert bir kafa vuruşuyla takımı Saint-Germain'i yeniden öne geçirdi.

Hernandez yerine dönerken doğrudan rakibiyle karşılaştı ve onunla şakalaşmaktan kendini alamadı. Görüntülerde de göründüğü gibi, Parisli oyuncu Yamal'ın omzuna hafifçe dokundu ve onunla birkaç kelime konuştu, ardından arkasını dönüp onun tepkisini izledi ve birkaç saniye etrafında dolandı.

Başlangıçta Lamine Yamal sakin görünüyordu, ancak sonunda 2018 Dünya Kupası şampiyonunun şakasına gülümseyerek karşılık verdi.

Bu kısa an, iki yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer alan Lucas Hernandez için son derece başarılı geçen bir akşamı taçlandırdı.

Nuno Mendes'in yokluğunda 30 yaşındaki defans oyuncusu sol bek pozisyonunda görev yaptı ve teknik direktörü Luis Enrique tarafından Lamine Yamal'ın tehlikesini etkisiz hale getirme gibi hassas bir görevle görevlendirildi.

Hernandez bu görevde büyük ölçüde başarılı oldu ve Barcelonalı oyuncunun maçın büyük bölümünde oyunun gidişatına etki etmesini engelledi.

İşin ilginç yanı, Barcelona'nın genç yıldızı sonunda Paris'in filelerini ancak Hernandez'in 79. dakikada yerini Warren Zaïre-Emery'ye bırakmasından birkaç dakika sonra havalandırabildi. Ancak beraberlik uzun sürmedi; zira Vitinha kısa süre içinde Paris Saint-Germain'i yeniden öne geçirdi, ardından Fabián Ruiz Parisli ekibin galibiyetini perçinledi.







