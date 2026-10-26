Video: Londra'dan Harry Kane'e kritik anlar öncesi destek mesajı

Harry Kane, Ballon d'Or töreni öncesinde Bayern Münih'in içinden yeni bir destek aldı. Kolombiyalı takım arkadaşı Luis Diaz, Alman kulübünün heyeti Londra'ya ulaşırken onu ödülü kazanmaya en yakın favori aday olarak gösterdi.

Diaz'a "Ballon d'Or"u kazanmaya en çok hangi oyuncunun yakın olduğunu düşündüğü sorulduğunda, yanıtı hızlı ve kesin oldu: "Favori aday mı? Harry, her zaman Harry." Bu sözler "El Chiringuito" programının X hesabında paylaşılan bir videoda yer aldı.

Kane ve Diaz, İngiltere'nin başkentine Bayern Münih'in Michael Olise, Dayot Upamecano, Lennart Karl ve Klara Bühl gibi yıldızlarından bazılarıyla birlikte ulaştı.

İngiliz forvete gelen destek takımdaki arkadaşlarıyla sınırlı kalmıyor. Kulüp başkanı Herbert Hainer ve icra kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen de töreni izlemek için Londra'ya giden Bayern heyetinde yer alıyor. Kulüp içinde Kane'in ödülü kazanabileceğine dair büyük bir güven hâkim.

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Ödülü kazanması halinde Kane, 1981'de Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk Bayern Münih oyuncusu olacak.