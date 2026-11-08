Video: Liverpool, Crystal Palace deplasmanında aldığı değerli galibiyetle yaralarını sardı

Liverpool, bugün Premier Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanan karşılaşmada ev sahibi Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Liverpool'un gollerini Alexis Mac Allister (40. dk), Florian Wirtz (54. dk) ve Alexander Isak (89. dk) kaydederken, Crystal Palace'ın tek golünü Eddie Nketiah (90+5 penaltı) attı.

Liverpool bu galibiyetle puanını 18'e yükselterek dördüncü sıraya yerleşirken, Crystal Palace yalnızca 7 puanda kalarak puan durumunun son sırasında yer aldı.

Liverpool, bugünkü karşılaşma öncesinde son iki maçını kazanamamıştı; önce kendi sahasında Arsenal'a 1-0 mağlup olmuş, ardından Şampiyonlar Ligi'nde ev sahibi Türk ekibi Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.