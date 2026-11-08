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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: Liverpool, Crystal Palace deplasmanında aldığı değerli galibiyetle yaralarını sardı

Crystal Palace - Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Premier Lig
İngiltere

rakibinin durumunu zora soktu

Liverpool, bugün Premier Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanan karşılaşmada ev sahibi Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Liverpool'un gollerini Alexis Mac Allister (40. dk), Florian Wirtz (54. dk) ve Alexander Isak (89. dk) kaydederken, Crystal Palace'ın tek golünü Eddie Nketiah (90+5 penaltı) attı.

Liverpool bu galibiyetle puanını 18'e yükselterek dördüncü sıraya yerleşirken, Crystal Palace yalnızca 7 puanda kalarak puan durumunun son sırasında yer aldı.

Liverpool, bugünkü karşılaşma öncesinde son iki maçını kazanamamıştı; önce kendi sahasında Arsenal'a 1-0 mağlup olmuş, ardından Şampiyonlar Ligi'nde ev sahibi Türk ekibi Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.

 

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