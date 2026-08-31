Video: Ligdeki ilk mağlubiyet: Trabzon, Salah'ın çabasını boşa harcadı

Amid Sportif, Türkiye Ligi'nin üçüncü haftasında pazartesi akşamı konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti. Bir golle geriye düştüğü karşılaşmada son dakikalarda skoru geç gelen bir zafere çevirdi.

Trabzonspor maça hücum ağırlıklı başladı ve Mohamed Salah 11. dakikada takımını öne geçirmeyi başardı.

Gol, Ernest Muçi'nin yönettiği bir kontratak sonrası geldi. Muçi topu Mısırlı yıldıza aktardı, o da orta sahadan tek başına ceza sahasına doğru hareketlendi ve ardından ağların sol köşesine yerleşen bir şut çıkardı.





Amid Sportif yanıt vermeye çalıştı ve Yiğit Sur, Mbaye Diagne ve Diao Sabia aracılığıyla kaleci André Onana'nın kalesini birden fazla kez tehdit etti, ancak konuk takım ilk yarının son dakikalarına kadar üstünlüğünü korudu.

Maç uzatma dakikalarında değişti. Hakem, ceza sahası içinde Melih Kabasakal'ın eline çarpan top nedeniyle Amid Sportif lehine penaltı kararı verdi. Onana, Diagne'nin penaltısını kurtardı, ancak Yiğit Sur seken topu takip ederek ilk yarının uzatma dakikalarının beşinde beraberlik golünü kaydetti.

Daha cesur bir oyun: Amid sürprizi gerçekleştirdi

Amid Sportif ikinci yarıya daha cesur bir görüntüyle başlarken, Trabzon üstünlüğünü yeniden ele geçirmenin yollarını Muçi, Eren Elmalı Şimşir ve Ozan Tufan'ın girişimleriyle aradı. Salah oyun kuruculukta yeniden ortaya çıktı; 59. dakikada Muçi'ye iki pas verdi, ancak kaleci Alban Lafont her iki girişimi de kurtardı. Ardından Mısırlı, Tufan için bir fırsat daha hazırladı; Lafont, 76. dakikada onun kafa vuruşunu uzaklaştırdı.









Salah, 82. dakikada takımına ikinci golü kazandırmaya çok yaklaştı, ancak ceza sahası içinden çıkardığı şutu savunma engelledi. Buna karşılık Amid Sportif baskısını sürdürdü ve sonunda oyuna sonradan giren Cift Urban, 89. dakikada galibiyet golünü kaydetti.

Böylece Trabzonspor, Salah'ın gol atmayı sürdürmesine rağmen erken üstünlüğünü heba etti ve bu sezon Türkiye Ligi'nde ilk yenilgisini alarak dokuzuncu sıraya (4 puan) geriledi. Müsabakaya yeni katılan Amid Sportif ise puanını altıya yükselten dramatik bir galibiyeti kutladı.

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