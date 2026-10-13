Video: Komik bir gol, Sabah'a Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini getirdi

Azerbaycan ekibi Sabah, kıta turnuvasındaki ilk katılımında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde ederek kulüp tarihine geçen bir sayfa yazdı. Azerbaycan temsilcisi, lig aşamasının ikinci haftası kapsamında bugün (salı) konuk ettiği Çek ekibi Slavia Prag'ı 2-0 yendi.

Sabah, Avrupa'daki bu serüvenine ilk haftada İngiliz devi Manchester United'a 4-0 kaybederek başlamıştı, ancak kısa sürede toparlanmayı başardı ve taraftarlarının bu olağanüstü başarı karşısındaki coşkusu eşliğinde, turnuvadaki tarihindeki ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Azerbaycan ekibi, golü bulmak için 49. dakikayı beklemek zorunda kaldı. Kahim Paris, Slavia Prag'ın filelerini havalandırmayı başararak ev sahibi takımı ikinci yarının başında öne geçirdi ve ekibini turnuvada tarihi bir galibiyete giden yola soktu.

88. dakikada ise Joy Lance Mikels, Sabah'ın ikinci golünü komik bir şekilde kaydetti. Slavia Prag kalecisi, uzun bir topla mücadele ederken ağır bir hata yaptı; topu uzaklaştırmak için kalesinden çıktı, ancak pası doğru şekilde veremedi ve top Mikels'e ulaştı.

Sabah oyuncusu kaleye doğru zayıf bir şut çekti ve topun büyük bir tehlike oluşturmayacağı düşünülürken, topun önünde duran Slavia Prag savunmacılarından biri garip bir şekilde yere düşerek topla mücadele edemedi. Top yoluna devam ederek ağlarla buluştu; Çek ekibinin oyuncuları şaşkınlık içinde kalırken, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyeti kesinleşti.

Bu galibiyet, resmi olarak 2017 yılında kurulan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sabah için özel bir anlam taşıyor. Manchester United karşısındaki zorlu başlangıcın ardından turnuvadaki ilk galibiyetini elde eden Azerbaycan ekibi, taraftarlarına kulüp tarihinde daima hatırlanacak tarihi bir an yaşattı.







