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Atlanta Braves v Seattle MarinersGetty Images Sport
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Video: Komik bir an! Mısır Ligi'nde bir köpek sahaya girdi

National Bank - Al Masry SC
National Bank
Al Masry SC
Premier Lig
Mısır

Garip bir olay

Mısır Premier Ligi karşılaşmalarında ilginç bir olay yaşandı; bir köpek, maçlardan birinin bir süreliğine durmasına neden oldu.

Olay, bugün çarşamba günü Kahire Stadı'nda, ligin lig aşaması müsabakalarının sekizinci haftasında El-Masry ile El-Bank El-Ahly takımlarını karşı karşıya getiren maçta meydana geldi.

Maçın 84. dakikasında eğlenceli bir olay yaşandı; bir köpek saha içine girdi ve oyuncuların ve tribünlerdeki taraftarların takip ettiği bir anın ortasında sahada dolaşmaya başladı.

Maçı yöneten hakem Mahmud Nagi, karşılaşmanın normal şekilde tamamlanabilmesi için köpek sahadan çıkana kadar maçı durdurmak zorunda kaldı.

Köpeklerin maçlar sırasında sahaya girmesi olgusunun, son yıllarda bazı farklı liglerde alışılmış bir görüntü hâline geldiğini belirtmek gerekir.

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