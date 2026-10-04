Bu akşam oynanan Mısır - Güney Afrika hazırlık maçında, Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hossam Hassan ile ilgili ilginç bir an yaşandı. Hassan, karşılaşma sırasında takımın oyuncu değişikliklerinden birini yaparken kameralar karşısında eğlenceli bir duruma düştü.

Mısır Milli Takımı, iki milli takımın da önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamında oynadığı maçta, Kahire Stadı'nda Güney Afrika'ya 1-0 mağlup olmuştu. Maçın tek golünü 51. dakikada Bongo Dithejane kaydetti; Mısır kalecisi Mustafa Şubeyr'in hatalı çıkışından yararlanan oyuncu, topu kolaylıkla filelere gönderdi.

69. dakikada, bir gol geriye düşmesinin ardından Hossam Hassan takımı canlandırmaya çalıştı ve Ahmed Sayed Zizo ile Hamza Abdülkerim'i oyuna alarak iki değişiklik yaptı; Mısır'ı maça döndürmeyi ve beraberlik golünü aramayı amaçlıyordu.

Teknik ekip oyuncu değişikliklerini yapmaya hazırlanırken, Mustafa Ziko sahadan ayrılmaya hazırlanırken kameralara yansıdı. Hossam Hassan oyuncuyu fark edince, arkasında bulunan idari ekip üyelerine bakışını çevirdi ve aniden şöyle sordu: "Ziko'yu kim söyledi?".

Bu sorunun ardından Hossam Hassan, Mustafa Ziko'yu sahada tutmaya karar verdi; onun yerine Ömer Marmuş'un oyundan çıkması kararlaştırıldı. Bu an kameralara yansıdı ve maç boyunca dikkat çekti.

Mısır Milli Takımı, ikinci yarıdaki tüm çabalarına rağmen skoru değiştiremedi ve maç Güney Afrika'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Mısır, topa büyük oranda sahip olmasına rağmen bunu değerlendiremezken, konuk ekip son düdüğe kadar üstünlüğünü korumayı başardı.







