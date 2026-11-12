Independent gazetesi, Harry Kane'in İngiltere Milli Takımı'yla efsane kaleci Peter Shilton'ın elinde bulunan maç sayısı rekorunu kırdığını yazdı.

Kane, bu tarihi başarının kutlanması adına Peter Shilton'dan özel bir kupa aldı, ayrıca Wembley Stadı'nda taraftarların önünde Ballon d'Or ödülünü sergiledi.

Hırvatistan maçı, Harry Kane'in geçen ay Ballon d'Or ödülünü kazanmasından bu yana ülkesinin milli takım formasıyla çıktığı ilk maç oldu.

Harry Kane ayrıca İngiltere Milli Takımı formasıyla 91 golle en çok gol atma rekorunu da elinde bulunduruyor.

"Daily Mail" gazetesi ise, Wembley Stadı'nın İngiltere Milli Takımı kaptanını 126. uluslararası maçına ulaşması vesilesiyle onurlandırmasının ardından, Harry Kane'i tebrik edenlerin başında Prens William'ın geldiğini yazdı.

Maç başlamadan önce dört çocuğuyla birlikte sahaya girmesinin, ardından milli takımdaki takım arkadaşlarının kendisine katılmasının ardından, Bayern Münih'in forveti Ballon d'Or ödülünü Wembley taraftarlarının önünde yukarı kaldırdı.

Prens William, Harry Kane'e doğru yaklaştı ve onunla el sıkıştı, ardından üzerinde "Kane 126" yazan çerçeveli bir forma takdim etti.

Prens William, Londra'daki onurlandırma töreninin ardından sosyal medya üzerinden paylaştığı kişisel bir mesajla, Ballon d'Or'u kazanmasını kutlayarak Harry Kane'in yeteneklerini övdü ve onu "muhteşem ve istisnai" olarak nitelendirdi.

The Athletic sitesi, Hırvatistan Milli Takımı kaptanı Luka Modric'in Harry Kane'e eski tarz bir futbol topundan oluşan özel bir hediye sunduğunu aktardı.

Wembley Stadı tribünleri de Harry Kane'in 126. uluslararası maçına çıkması kutlamasına, göz alıcı bir koreografi ile eşlik etti.