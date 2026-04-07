Video: Kane, Real Madrid'in dertlerini ikiye katladı ve rekorunu tekrarladı

Bayern Münih, Bernabéu Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaparak Real Madrid'in kendi sahasındaki planlarını altüst etti.

Bavyera ekibi, ilk yarıyı 41. dakikada Kolombiyalı Luis Díaz'ın Real Madrid savunmasının dikkatsizliği sonucu attığı sürpriz golle tamamladı.

İkinci yarı başlarken, İngiliz Harry Kane, Real Madrid'in kalecisi Lunin'in ağlarına gönderdiği ceza sahası dışından attığı güçlü ve isabetli şutla, Real Madrid'in yaralarını daha da derinleştirdi ve stadyumdaki tüm seyircileri şaşkına çevirdi.

Squawka'ya göre, Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan İngiliz oyuncu olarak konumunu pekiştirdi.

Ağ, "Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz oyuncunun bir sezonda attığı en fazla gol sayısı, Harry Kane'in (2024-25) sezonunda kaydettiği 11 gol" dedi.

Ağ, Kane'in bugün bu rakamı (11) eşitlediğini ve rekorunu kırmak için sadece bir gole ihtiyacı olduğunu vurguladı."

Opta ayrıca şunları ekledi: "Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan dört maçta üst üste gol attı veya asist yaptı (iki gol ve iki asist), bu da turnuva tarihinde Los Blancos'a karşı en uzun maç serisi rekorudur."

Ağ, bu rekorun daha önce 2002'de Giovanni Elber (eski Bayern yıldızı) ve 2017'de eski Dortmund yıldızı Aubameyang tarafından da kırıldığını vurguladı.