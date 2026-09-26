Oyuna sonradan giren Alex Baena, İspanya Milli Takımı adına ev sahibi İngiltere karşısında beraberlik golünü kaydetti; ardından bir diğer yedek oyuncu Mikel Oyarzabal, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda bu akşam Cumartesi oynanan ve UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası kapsamındaki maçta üçüncü golü (3-2) attı.

Baena'nın golü, İngiliz yıldız Harry Kane'in, Jude Bellingham'ın Rodri tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kaçırmasından yalnızca 6 dakika sonra, 60. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert bir vuruşla geldi.





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Kane, dengesini kaybederek topa her iki ayağıyla da dokunduktan sonra topu üst direğe gönderdi ve ev sahibi ekibin skoru geliştirme fırsatı boşa gitti; İspanya buna hızlı bir şekilde iki golle karşılık verdi. Bunlardan ilki Baena'nın ayağından geldi; ardından aynı oyuncu ikinci golün pasını Oyarzabal'a verdi. Oyarzabal, kaleci James Trafford ile karşı karşıya kaldı ve topu onun üzerinden ağlara göndererek 74. dakikada golünü kaydetti.

İspanya Milli Takımı, skoru erken açmıştı. Lamine Yamal, 2. dakikada Manchester City savunmacısı Marc Guehi'nin top kontrolünde yaptığı hatadan yararlanarak topu kaptı ve ceza sahasına doğru ilerledikten sonra Trafford'un ağlarına gönderdi.

İspanya'nın kaçırdığı fırsatların ardından, Barcelona kanadı Anthony Gordon, 36. dakikada beraberliği sağladı. Gordon, bir kontratakta Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile topu paylaştıktan sonra ilerledi ve kaleci Unai Simon'un ağlarına gönderdi.

Aradan 4 dakika geçmeden Bayern Münih yıldızı Harry Kane, 40. dakikada Real'in bek oyuncusu Marc Cucurella'ya çarpıp uzaklaştırılamayan bir kafa vuruşuyla İngiltere Milli Takımı'nı öne geçirdi (2-1); ardından Atletico Madrid oyuncusu 60. dakikada İspanya'nın ikinci golünü attı, sonra da Oyarzabal 74. dakikada üçüncü golü ekledi.







