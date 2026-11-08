Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Premier Lig'in onuncu haftasının kapanışında Aston Villa ile oynanan ve 4-4 biten heyecanlı karşılaşmanın ardından takımla ilgili geleceği hakkında doğrudan sorular yöneltilince, Sky Sports kanalının bir muhabiriyle sert bir tartışmaya girdi.

Pazar akşamı Old Trafford'da oynanan karşılaşmada, Manchester United son anlarda çılgın bir geri dönüşe imza attı; ev sahibi ekip maça geri dönmeyi ve mağlubiyetten kurtulmayı başardı. Ancak sonuç, takımın yeterli sayıda galibiyet elde edememesi nedeniyle Carrick'in geleceğini çevreleyen soru işaretlerini sona erdirmedi.

Sky Sports muhabiri Patrick Davison ile yaptığı röportajda muhabir, geleceğiyle ilgili soruların tekrarlanması karşısında United teknik direktörüne önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olmasını beklediğini sordu ve Carrick'in daha önce, ayrılmasının kulübün çıkarına olduğunu hissederse ayrılabileceğini belirttiği açıklamalarına dikkat çekti.

Carrick'in yanıtı net ve kısa oldu: "Bu olmayacak, hayır." Ardından muhabir, geleceği hakkında görüşmeler yapılma olasılığı konusunda baskıyı sürdürerek bunun önümüzdeki dönemde beklenen bir şey olup olmadığını sordu.

Ancak Manchester United teknik direktörü soruyu alışılagelmiş biçimde ele almadı ve bir soruyla karşılık verdi: "Görüşmeler olacak mı?" Muhabir ona yeniden, bu görüşmelerin gerçekleşeceğini düşünüp düşünmediğini sorunca Carrick, "Sen öyle mi düşünüyorsun?" diye yanıt verdi.

Davison soruyu ona tekrar yönelterek görüşünü açıklamasını isteyince, Carrick onunla doğrudan bir tartışmaya girdi ve "Bunu bana sen söylüyorsun, peki sen ne düşünüyorsun?" dedi. Bunun üzerine muhabir, onun görüşünü değil, bizzat kendisinden bir yanıt beklediğini vurguladı.

Konuşmanın sonunda Carrick, Manchester United'ın yeterli sayıda galibiyet elde edemediğini kabul etti; ancak çalışmayı sürdürme ve Aston Villa karşısında ortaya çıkan olumlu yönlerin üzerine inşa etme isteğinin altını çizdi. Takımın yaptığı hataların giderilmesi ve önümüzdeki maçlarda galibiyetler elde etmeye odaklanılması gerektiğini de belirtti.