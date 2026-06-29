Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Japonya ile oynadığı karşılaşmada 1-1'lik beraberliği yakalayarak maçı başlangıç noktasına geri döndürdü. "Mavi Samuraylar", ilk yarıda öne geçerek herkesi şaşırtmıştı.

Japonya milli takımı, 29. dakikada Kaishu Sano'nun golüyle skoru açtı. Sano, ceza sahası dışından muhteşem bir şutla Alison'un kalesinin sol köşesine topu gönderdi.

İkinci yarı başlarken Brezilya Milli Takımı, beraberliği yakalamak için baskısını artırdı. 56. dakikada Gabriel’in ortası Japon kalecinin yanından geçince, kimseye markaj yapılmayan Casemiro, yakın mesafeden güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağların üst köşesine göndererek Seleção için beraberliği sağladı.

Brezilya, Haiti ve İskoçya'yı mağlup edip Fas ile berabere kalarak 7 puanla 3. Grubu lider tamamlayarak son 32'ye yükseldi.

Japonya ise Tunus'u mağlup edip Hollanda ve İsveç ile berabere kalarak 5 puanla 6. grubu ikinci sırada tamamladı.