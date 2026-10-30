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Video: İttihad'a Al Ain maçı öncesi büyük darbe!

Abha - Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Premier Lig
Al Ittihad - Al-Ain
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Al-Ahly zorlu bir görevle karşı karşıya

İttihad, Suudi Arabistan Profesyonel Roshn Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında bu akşam, cuma günü Abha'ya karşı oynadığı karşılaşmada erken bir darbe aldı. Takımın önemli oyuncularından biri maçın ilk dakikalarında teknik ekibin planlarını alt üst eden ani bir sakatlık yaşadı.

Sakatlık, önümüzdeki pazartesi günü AFC Seçkinler Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'e karşı önemli bir kıtasal mücadeleye hazırlanan "Amid" için hassas bir zamanda geldi; bu durum, oyuncunun bu randevu öncesi hazır olup olmadığına dair endişelere yol açıyor.

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Abha maçının başlamasının üzerinden yalnızca 8 dakika geçmişken İttihad'ın orta saha oyuncusu Kolombiyalı Richard Ríos, rakip takım oyuncularından birinin sert müdahalesi sonucu sakatlandı ve belirgin acılar içinde sahaya düştü.

Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA

Ríos karşılaşmayı tamamlayamadı; normal bir şekilde yürümekte zorlandıktan sonra ağlayarak sahadan ayrıldı. Bu durum, İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'i erken ve zorunlu bir değişiklik yapmaya itti.

Wissing, durumla başa çıkmak ve maçı tamamlamak amacıyla Kolombiyalı oyuncunun yerine Ahmed Al Ghamdi'yi oyuna sürme kararı aldı. Teknik ekip ise önümüzdeki saatlerde sakatlığın detaylarını öğrenmeyi ve oyuncunun tıbbi durumunu değerlendirmeyi bekliyor.

Ríos'un sakatlığı, Al Ain ile Asya'daki karşılaşmaya birkaç gün kala geldi ve oyuncunun bir sonraki maçta oynaması, sakatlığın niteliğini ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirleyecek tıbbi tetkiklerle birlikte, ayrıca kıtasal mücadeleye yetişip yetişemeyeceği beklenirken şüpheli hale geldi.

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