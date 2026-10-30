İttihad, Suudi Arabistan Profesyonel Roshn Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında bu akşam, cuma günü Abha'ya karşı oynadığı karşılaşmada erken bir darbe aldı. Takımın önemli oyuncularından biri maçın ilk dakikalarında teknik ekibin planlarını alt üst eden ani bir sakatlık yaşadı.

Sakatlık, önümüzdeki pazartesi günü AFC Seçkinler Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'e karşı önemli bir kıtasal mücadeleye hazırlanan "Amid" için hassas bir zamanda geldi; bu durum, oyuncunun bu randevu öncesi hazır olup olmadığına dair endişelere yol açıyor.

Ayrıca oku: İntikam için geri döndü: Ronaldo, Toni'nin rekorunu kırdı ve Youssef En-Nesyri'ye rakip oldu

Abha maçının başlamasının üzerinden yalnızca 8 dakika geçmişken İttihad'ın orta saha oyuncusu Kolombiyalı Richard Ríos, rakip takım oyuncularından birinin sert müdahalesi sonucu sakatlandı ve belirgin acılar içinde sahaya düştü.

Gelecek maçlar ITT AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

Ríos karşılaşmayı tamamlayamadı; normal bir şekilde yürümekte zorlandıktan sonra ağlayarak sahadan ayrıldı. Bu durum, İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'i erken ve zorunlu bir değişiklik yapmaya itti.

Wissing, durumla başa çıkmak ve maçı tamamlamak amacıyla Kolombiyalı oyuncunun yerine Ahmed Al Ghamdi'yi oyuna sürme kararı aldı. Teknik ekip ise önümüzdeki saatlerde sakatlığın detaylarını öğrenmeyi ve oyuncunun tıbbi durumunu değerlendirmeyi bekliyor.

Ríos'un sakatlığı, Al Ain ile Asya'daki karşılaşmaya birkaç gün kala geldi ve oyuncunun bir sonraki maçta oynaması, sakatlığın niteliğini ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirleyecek tıbbi tetkiklerle birlikte, ayrıca kıtasal mücadeleye yetişip yetişemeyeceği beklenirken şüpheli hale geldi.