İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya kağıt uçaklar ve başka cisimler atarak maçın birkaç kez durmasına yol açmasının ardından bir kaos ve protesto manzarasına dönüştü. Taraftarlar, kulübün sahibi ve başkanı Raúl Martín Presa'nın yönetimini protesto ediyordu.

Maç ilk kez 13. dakikada, taraftarların sahaya cisimler atmasının ardından durdu; bu sırada Rayo oyuncuları taç çizgisine doğru yöneldi. Stat spikeri 20. dakikada taraftarları, protestoların sürmesi halinde karşılaşmanın tamamen tatil edilebileceği konusunda uyardı.

Oyun 24. dakikada yeniden başladı, ancak Presa'ya yönelik öfkeli tezahüratlar arasında tekrar durdu. Bu sırada Rayolu oyuncular Óscar Valentín ve Isi Palazón'un, takımı destekleyen ultras gruplarından biri olan Bukaneros grubu üyeleriyle konuştuğu görüldü.

Oyuncular, yaklaşık 10 dakika süren aradan sonra karşılaşmayı yeniden başlatmak üzere ısınma hareketleri yapmak için sahaya döndü, ancak sahaya atılan daha fazla cisim, birkaç saniye sonra oyunun yeniden durmasına neden oldu.

Hakem; polisle, iki takımın teknik direktörleriyle ve diğer yetkililerle görüşmek için araya girdi, ardından oyuncuların sahadan ayrılmalarına karar verdi. Bu sırada Athletic Bilbao oyuncuları kendi taraftarlarını alkışladı.

Rayo Vallecano'nun "X" platformundaki resmi hesabı, maçın polisin tavsiyesi üzerine hakem kararıyla tamamen durdurulduğunu doğruladı. Böylece karşılaşma, Vallecas tribünlerindeki kaos ve protesto atmosferi içinde sona erdi.

Maçın tatil edilmesinden dakikalar sonra İspanya La Liga şu açıklamayı yaptı: "İspanya La Liga, güvenliği tehlikeye atan ve müsabakanın normal akışını engelleyen bu davranışı şiddetle kınamaktadır. Maçın yeni tarihi yakında açıklanacaktır."

Protestolar, Rayo Vallecano'nun bu sezon ligde kendi stadında oynadığı ilk maçta meydana geldi. Takım, Madrid'in Vallecas semtindeki stadının güvenlik endişeleri ve kötüleşen durumu nedeniyle kapatılmasının ardından önceki maçlarını Leganés'te oynamak zorunda kalmıştı.

Rayo taraftarlarının büyük bölümü, takımın stadını çevreleyen krizi protesto etmek amacıyla Leganés'te oynanan maçları boykot etmişti. Taraftarlar ayrıca geçen hafta oynanan bir hazırlık maçında Presa'nın gitmesi yönündeki taleplerini dile getirmiş; başkanlık locasını çevreleyen duvarlarda "Presa, şimdi git" yazısı görülmüştü.

Madrid Bölgesi Spor Bakanı Mariano de Paco ise maç öncesinde sakin olunması çağrısı yaptı ve sosyal medya üzerinden Rayo'nun hak ettiği stada kavuşacağını vurgulayarak, sonunda oyunun tamamen durmasıyla biten kaotik bir manzaraya dönüşen karşılaşma öncesinde ortamı yatıştırmaya çalıştı.



