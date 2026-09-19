Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek Yönetim Kurulu, Brezilyalı Juan Alvina Bezerra'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al-Ahli'ye transferi konusunda nihai bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Böylece oyuncunun beyaz takımla olan yolculuğu, beyaz kalede yalnızca tek bir sezonun ardından sona ermiş oldu.

Bezerra, mevcut yaz transfer döneminde ayrılma isteğini dile getirmesinin ardından Zamalek'in hazırlık dönemine katılmamış ve takımın maçlarından uzak kalmıştı. Bu durum, yeni sezonun başında kulüpteki konumunu karmaşık hale getirmişti.

Brezilyalı oyuncu, kulüp dışında yeni bir tecrübe yaşama konusundaki ısrarı sürerken, Zamalek antrenmanlarına bir süre ara vermesinin ardından geçtiğimiz Cumartesi günü Kahire'ye dönmüş, ardından Shabab Al-Ahli ile yürütülen görüşmeler son günlerde nihai bir seyir kazanmıştı.

Zamalek daha önce, Bezerra'nın Shabab Al-Ahli'ye transfer işlemlerinin tamamlanmasına hazırlık olarak sağlık kontrolünden geçmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesine onay vermiş, beyaz kulüp ise bugün, Cumartesi günü anlaşmanın tamamlandığını resmen açıklamıştı.

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Zamalek resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek Kulübü Yönetim Kurulu, Brezilyalı Juan Bezerra'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al-Ahli Dubai'ye transferi konusunda, bu yılki yaz transfer döneminde görüşmelerin başında Zamalek'in belirlediği taleplerin karşılanmasının ardından bir anlaşmaya varıldığını duyurur."

Bezerra, geçtiğimiz sezon çeşitli kulvarlarda Zamalek ile 44 maça çıkmış, 8 gol atmış ve takım arkadaşlarına 12 gol pası vermiş; takımdaki ilk sezonunda dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

Brezilyalı, ayrılma isteği nedeniyle tecrübesi hızla sona ermeden önce, golleri ve asistleriyle Zamalek'in çeşitli müsabakalardaki yolculuğuna katkı sağladı. Bezerra, geçtiğimiz sezon Zamalek ile Mısır Premier Ligi şampiyonluğunu kazanmış ve beyaz kulübün formasıyla ilk kupasına ulaşmıştı.









Shabab Al-Ahli'nin resmi hesabı ise şunları yazdı: "Açıklamanın zamanını aradılar; adres Dubai."











