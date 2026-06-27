Video: İspanya, Uruguay'ı eledi... Cezayir ile heyecan verici bir karşılaşma olasılığı

İspanya Milli Takımı, Cuma akşamı Meksika’nın Guadalajara Stadyumu’nda oynanan ve grup aşamasının son turunda Uruguay’ı 1-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Böylece “La Roja”, grubunun liderliğini garantiledi ve Uruguay'ı turnuvadan eledi.

Maçın tek golü 41. dakikada Alex Baena'dan geldi. Baena, orta sahadan topu geri kazandıktan sonra Marcos Llorente'nin ortasını değerlendirerek, yarı havada bir vuruşla kaleci Fernando Muslera’nın ağlarına gönderdi. Muslera, topu kontrol ederken büyük bir hata yaptı ve ikinci yarıda takım arkadaşı Sergio Rocha ile değiştirildi.

Maç, çekişmeli ve sert geçti; oyuncular arasında sert müdahaleler ve itiş kakışlar yaşandı ve bu durum iki tarafın da birer oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle sonuçlandı. İspanya milli takımı ise Emrik Laporte ve Pau Kubarsi ikilisinin muhteşem performansı sayesinde savunma dengesini korudu ve grup aşamasını kalesini hiç sarsılmadan tamamladı.

Bu galibiyetle İspanya Milli Takımı, 9 puanla grubunu lider tamamladı ve bir sonraki turda, Pazar sabahı sonuçlanacak Avusturya-Cezayir karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak. Maç, 2 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Los Angeles'ta oynanacak.

Uruguay’ın elenmesi, oyuncular ile Bielsa liderliğindeki teknik ekip arasındaki gerginliğin gölgesinde, ülkenin iç krizini daha da derinleştirdi.