Video: İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Nadal ne yaptı?

Tenis efsanesi Rafael Nadal, Pazar akşamı sosyal medya üzerinden, İspanya'nın Dünya Kupası finalinde Arjantin'i tek golle mağlup etmesinin ardından yaptığı coşkulu kutlamaları gösteren bir video paylaştı.

Bu galibiyetle “La Roja” takımı, 2010 Güney Afrika turnuvasındaki zaferinin ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Dört büyük turnuvada 22 şampiyonluk kazanan Nadal, New York/New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda bulunmuyordu, ancak maçı evinden izledi.

X'te yayınlanan bir videoda, İspanya milli takım forması giyen Nadal, galibiyet kesinleşince kollarını havaya kaldırdı. Birbirlerine sarıldılar ve ardından “Olé, olé, olé, olé. Haydi bakalım. İkinci kez dünya şampiyonu!” tezahüratı yükseldi.

Nadal, final maçından bir gün önce sosyal medyada İspanya milli takımına desteğini dile getirmişti.

Şöyle yazdı: “Çocukluğumdan beri futbol benim için her zaman büyük bir tutku olmuştur. Bu oyunu oynamaktan, maçları izlemekten ve milli takımımızı desteklemekten her zaman keyif aldım.”

Ve ekledi: “2010 Dünya Kupası finalini izlemek için Güney Afrika’dayken hissettiğim o muhteşem duyguyu hâlâ hatırlıyorum. Bunu asla unutmayacağız! Yarın, büyük saygı ve takdir duyduğum bir ülke olan Arjantin milli takımıyla oynayacağımız bu tarihi maçlardan birinin tadını çıkarmak için bir fırsatımız daha olacak. Takıma başarılar diliyorum.”

Maçta daha önce Dünya Kupası’nı sahaya getirip kutlama yaptığı görülen İspanyol tenis yıldızı Carlos Alcaraz ise X sitesinde bir paylaşım yayınlayarak, “Hadi İspanya” yazdı.

Alcaraz, bu yaz bilek sakatlığı nedeniyle hem Fransa Açık hem de Wimbledon’da yer alamadı, ancak önümüzdeki ay yapılacak ABD Açık’ta oynamak için zamanında forma girebilir.