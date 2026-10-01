Real Madrid forveti Carlos Espi, bugün perşembe akşamı İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı San Marino karşısında 13-0'lık ezici bir galibiyete taşıdı. Karşılaşma, Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri kapsamında oynandı.

Serravalle kentindeki San Marino Stadı'nda oynanan maça tamamen hâkim olan İspanya, farklı bir galibiyet elde ederek 6 Ekim'de Ibiza'da Romanya ile oynayacağı son maç öncesinde Birinci Grup'taki liderliğini pekiştirdi.





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Espi, maçta tam 5 gol atarak gözleri üzerine çekti.

Genç forvet, geçtiğimiz yaz Levante'den Kraliyet kulübüne transfer olup 2031 Haziran'ına kadar uzanan bir sözleşmeye imza attıktan sonra Real Madrid ile iyi bir sezon başlangıcı yaşıyor.





Espi, Levante ile 3 sezonda 66 maça çıkmış ve 20 gol atmıştı. Real forveti, 21 Yaş Altı Milli Takımı'na ilk kez bu dönemdeki ara sırasında davet edilmeden önce İspanya'yı 19 Yaş Altı ve 20 Yaş Altı milli takımlarında da temsil etmişti.

San Marino galibiyetiyle birlikte İspanya, Finlandiya'nın 2 puan önünde Birinci Grup'un liderliğini sürdürdü ve 2027 Avrupa Şampiyonası'na kalma yarışında son hafta öncesinde kaderi kendi elinde olacak şekilde liderliğini korudu.



