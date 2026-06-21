İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki galibiyet serisine Suudi Arabistan’ı ezici bir skorla mağlup ederek başladı ve Almanya’ya karşı aldığı 8-0’lık tarihi yenilgiyi hatırlattı.

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, bugün Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda Suudi Arabistan ile oynadığı maçta 4-0 galip geldi.

İspanya Milli Takımı, özellikle bir önceki Kap Verde maçında yedek olarak sahaya çıkan ve ilk 11'e geri dönen yıldızı Lamine Yamal'ın da katkısıyla maça büyük bir baskı uygulayarak başladı.

Nitekim Yamal, maçın 10. dakikasında Mikel Oyarzabal’ın yerden ortaladığı topu sağ ayağıyla ağlara göndererek “La Matador” için skoru açtı ve Dünya Kupası’ndaki ilk golünü kaydetti.

Ancak İspanyol fırtınası dinmedi; Oyarzabal parlamaya devam etti ve 21. dakikada sağ ayağıyla ikinci golü attı. Suudi savunmasının uzaklaştırmada hata yaptığı düşen topu değerlendirerek topu ağlara gönderdi.

Sadece 3 dakika sonra, Real Sociedad forveti, Dani Olmo’nun kendisine gönderdiği ortayı kafayla sol ayağıyla ağlara göndererek hem kendi ikinci golünü hem de İspanya milli takımının üçüncü golünü kaydetti.

Suudi Arabistan milli takımı ilk yarının geri kalanında toparlanmaya çalışsa da, kaleci Unai Simón’un kalesine ulaşmayı başaramadı ve ilk yarı 3-0 geride sona erdi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, ikinci yarı başlangıcında Yamal ve Oyarzabal’ı oyundan çıkarsa da durum pek değişmedi; “Matadorlar” maçı tamamen domine etti.

İkinci yarının dördüncü dakikasında, Suudi Arabistan milli takımının savunma oyuncusu Hassan Tambakti, kendi kalesine attığı golle İspanya'nın dördüncü golünü kaydetti.

İspanyol bek Mark Kokorela, ceza sahası içinden güçlü bir şut çekti; kaleci Muhammed Al-Owais bu şutu ustaca kurtardı, ancak top Hassan Tambakti’ye çarparak ağlara gitti.

Uzatma süresinin ikinci dakikasında Ferran Torres, “La Roja”nın beşinci golünü atmaya çok yaklaştı, ancak hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Suudi Arabistan milli takımı geri dönüş yapamadı ve İspanya, ilk turda Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini elde etti.

Buna karşılık, Suudi Arabistan milli takımı Dünya Kupası’nda yeni bir ağır yenilgiye uğradı; bu durum, taraftarlarının 2002 Güney Kore-Japonya Dünya Kupası grup aşamasında Almanya’ya 8-0 yenildikleri tarihi yenilgiyi hatırlamasına neden oldu.

Böylece İspanya Milli Takımı, 4 puanla 8. grubun zirvesine yerleşirken, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın puanı ise 1'de kaldı. Takımlar, Pazartesi sabahı erken saatlerde oynanacak Uruguay ile Yeşil Burun Adaları arasındaki ikinci tur maçının sonucunu bekliyor.

Suudi Arabistan milli takımı, grup aşamasının üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak ve 32'li turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyacak. İspanya ise Uruguay ile zorlu bir maça çıkacak.