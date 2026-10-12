AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan Suudi Arabistan Al Ahli ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl maçındaki heyecan, sahadaki mücadeleyle sınırlı kalmadı. Karşılaşma, birbirini izleyen krizler zincirine dönüştü; her şey Suudi Arabistan milli marşı çalınırken yükselen protesto ıslıklarıyla başladı, ardından futbolcular arasında şiddetli bir tartışmaya evrildi ve Salih Abu'ş-Şamat'ın sakatlanarak sahadan çıkışı sırasında olaylar yeniden tırmandı.

Hikâye, başlama vuruşundan önce başladı. Al Wasl taraftarları, Suudi Arabistan milli marşı okunurken protesto ıslıkları çaldı. Bu görüntü, Al Ahli'li bazı futbolcuların öfkesini çekti ve karşılaşmanın atmosferini ilk dakikalardan itibaren gölgeledi.

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Rekabetin şiddetlenmesiyle gerginlik sahaya taşındı ve maç, Salih Abu'ş-Şamat ile Al Wasl oyuncusu Adrielson Silva'nın tartışmaya girmesiyle en hareketli anlarından birine sahne oldu.

Abu'ş-Şamat'a saldırı: Tartışma alevlendi

Abu'ş-Şamat ile Adrielson arasındaki durum, iki oyuncunun karşılıklı işaretler ve sözler alışverişinin ardından tırmandı. Al Wasl oyuncusu, Al Ahli'nin kanat oyuncusunun kafasına bir darbe indirdi ve Abu'ş-Şamat öfke ve itirazlar arasında yere yığıldı.

Olay, hakemin müdahalesine ilişkin soru işaretleri doğurdu; özellikle tartışmanın açık bir fiziksel temasa dönüşmesine karşın hakemin olaylara karışan oyunculardan hiçbirine kırmızı kart göstermemesi dikkat çekti.









Abu'ş-Şamat'ın krizi bu olayla da bitmedi. Al Ahli'li futbolcu, maçın bitimine yaklaşık yarım saat kala sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı ve gergin bir atmosferde ambulans aracıyla dışarı taşındı.

Ancak sahadan çıkış anı da yeni bir gerginlik faslına dönüştü. Oyuncunun Al Wasl taraftarlarına yönelttiği ve onlarla alay ettiği, küme düşmelerini istediği şeklinde yorumlanan işaretler, tribünlerdekilerin öfkesini alevlendirdi.

Su şişeleri Abu'ş-Şamat'ı kovaladı, hakemden kart çıkmadı

Abu'ş-Şamat'ın sahadan çıkışı sırasında ortam daha da gerildi. Paylaşılan görüntülere göre, oyuncuya hem tribünler tarafından hem de Al Wasl yedek kulübesinin yakınından su şişeleri atıldı. Bu görüntü, maç boyunca yaşananlara dair tartışmaları daha da alevlendirdi ve gerginliğin nasıl kontrol altına alınacağı, futbolcuların sahadan ayrılırken nasıl korunacağı konusunda soru işaretleri doğurdu.

Milli marş sırasındaki protesto ıslıklarından Abu'ş-Şamat'a yönelik saldırıya, ardından sakatlanarak sahadan çıkarken üzerine su şişeleri atılmasına kadar birçok olay yaşanmasına rağmen, olayın detaylarında aktarıldığına göre hakem bu gelişmeler sırasında hiçbir kart göstermedi.

Böylece Al Ahli ile Al Wasl karşılaşması, bir Asya mücadelesinden tartışmalara yol açan bir geceye dönüştü. Yaşananların gözden geçirilmesi ve her türlü ihlale karşı kararlı biçimde hareket edilmesi yönünde çağrılar yapılıyor; böylece çekişmelerin futbolun kendisini gölgede bırakmaması isteniyor.







