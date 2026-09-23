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Abobakr El Mokadem
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Video: Irak ile Umman maçı "Körfez Kupası 27"de beraberlikle sonuçlandı

Irak - Umman
Irak
Umman
Gulf Cup
Irak
Umman

Turnuvada erken heyecan

Bugün çarşamba günü Cidde'deki Prens Abdullah El-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanan Irak ile Umman milli takımları arasındaki maça, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası turnuvasının grup aşamasının ilk haftasında 1-1'lik karşılıklı beraberlik damga vurdu.

Maçın başlamasından yalnızca 6 dakika sonra Muhammed Kasım, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra sol ayağıyla sert bir vuruşla ağlara göndererek Irak milli takımının ilk golünü kaydetti.



Ancak Nasır El-Revahi, sol kanattan yaptığı çıkışın ardından topu ustalıkla ağlara göndererek 67. dakikada Umman milli takımının beraberlik golünü kaydetti.




Bu sonuçla her iki takım da grup aşamasındaki ilk puanını almış oldu; aynı gruptaki Suudi Arabistan ile Kuveyt karşılaşması ise bu gece ilerleyen saatlerde oynanacak.

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