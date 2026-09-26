İngiltere Milli Takımı, konuk ettiği İspanya karşısındaki geriliği, sadece 4 dakika içinde iki gol bularak ilk yarı bitmeden (2-1) öne geçişe çevirdi. Bugün cumartesi akşamı Britanya'nın başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası kapsamında gerçekleşti.

İspanya Milli Takımı, erken dakikalarda Lamine Yamal ile golü bulmuştu. İkinci dakikada Manchester City savunmacısı Marc Guehi'nin topa sahip olurken yaptığı hatayı değerlendiren Yamal, topu kaptıktan sonra ceza sahasına doğru ilerledi ve kaleci James Trafford'un ağlarını havalandırdı.





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İspanya'nın kaçırdığı fırsatların ardından Barcelona kanat oyuncusu Anthony Gordon, 36. dakikada beraberliği sağlamayı başardı. Bir kontratakta Real Madrid orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile pas alışverişi yapan Gordon, ardından ilerleyerek kaleci Unai Simon'un ağlarına şutunu gönderdi.

Aradan 4 dakika geçmeden Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, 40. dakikada bir kafa vuruşuyla İngiltere Milli Takımı'nı (2-1) öne geçirdi. Top, Real'in savunmacısı Marc Cucurella'ya çarptıktan sonra, Cucurella topu uzaklaştırmayı başaramayınca ağlarla kucaklaştı.

İspanya Milli Takımı karşılaşmaya, final maçında Arjantin'i tek golle mağlup ederek elde ettiği 2026 Dünya Kupası şampiyonu sıfatıyla çıkıyor. Ayrıca İngiltere'yi (2-1) yenerek kazandığı 2024 Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor. "La Roja", mücadeleye üst üste 38 maçlık yenilgisiz serinin ardından çıkıyor.

İngiltere ise komşusu Fransa'yı heyecanlı bir maçta (6-4) mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etmişti.

Birinci seviyenin üçüncü grubunda ayrıca aynı saatte karşı karşıya gelen Hırvatistan ve Çekya milli takımları da yer alıyor.







