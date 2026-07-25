Fransız ekibi Metz ile Hollandalı Fortuna Sittard arasında dün Cumartesi günü oynanan hazırlık maçında, oyuncular arasında çıkan sert bir sözlü tartışmanın ardından maçın hakeminin yere düşmesiyle eşi görülmemiş bir olay yaşandı; bu durum hakemi devre arasında sahayı tamamen terk etmeye zorladı.

Olay, Moselle bölgesinin Forbach şehrindeki Schlossberg Stadı'nda 40. dakikada meydana geldi. Metz oyuncularından birinin orta sahada bir Hollandalı oyuncunun formasını çekmesi, oyuncular arasında bir arbedeye dönüşen keskin bir sözlü tartışmaya yol açtı.

Ani bir şekilde sırtüstü düşüş

Kadın hakem Demonceau, birbirine giren oyuncuları ayırmaya çalışırken bir grup oyuncu tarafından istemeden itildi ve aniden sırtüstü yere düştü. Kolunu tutarak bir süre yerde kaldı.

Yardımcılar ve güvenlik görevlileri durumu sakinleştirmek ve maçın hakeminin sakatlığını değerlendirmek için müdahale etti; birkaç dakikalık tereddüdün ardından yedek hakem işi devraldı.

İlk yarıda değişiklik

Maçın tamamını yönetmesi gereken hakem, ilk yarının sonuyla birlikte sahayı tamamen terk etmeden önce kenar çizgisine taşındı.

Yerini, maçı tamamlamak üzere kenar çizgisindeki yardımcı hakemlerden biri aldı. Karşılaşmada ilk yarının bitimine hemen önce erken bir beraberlik (1-1) görüldü; ardından Metz, Gauthier Hein'in iki golü ve Baba Musa Fall'un golüyle 3-1'lik galibiyeti kesinleştirdi.