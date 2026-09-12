Hilal'in yeni yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli, Suudi ekibiyle yolculuğuna tam 8 aydır gelmeyen bir başarıyla başladı ve takımla ilk hat-trick'ini kaydetti.

Hilal, bugün cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Buraida'daki sahasında Teavun'a konuk oldu.

Maçın 18. dakikasında Martinelli, ceza sahası içinde savunmadan seken topu değerlendirerek ustaca ağlara gönderdi ve Hilal'in ikinci golünü kaydetti.

Bu gol, Martinelli'nin geçen yaz transfer döneminde Arsenal'den katılmasının ardından Hilal formasıyla oynadığı üçüncü maçta attığı ilk goldü.

Golün önemi yalnızca Brezilyalı forvetin "Lider" ile ilk golü olmasından ibaret değildi; aynı zamanda kulüpler düzeyinde tam 7 aydır attığı ilk goldü.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

Martinelli, Arsenal formasıyla son gollerini geçtiğimiz 15 Şubat'ta, İngiltere FA Cup'ının dördüncü turunda Wigan Athletic'e karşı kazanılan 4-0'lık galibiyette kaydetmişti.

Bu süre zarfında Gabriel yalnızca tek bir gol atmıştı; o da Brezilya Milli Takımı ile, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Japonya'ya karşı 2-1 kazanılan maçta gelmişti.

Lig düzeyinde ise bu gol, Brezilyalı yıldızın yaklaşık bir yıldır attığı ilk goldü; tam olarak 21 Eylül 2025'te Premier Lig'in beşinci haftasında Manchester City ile 1-1 berabere kalınan maçta gol attığından bu yana.

Maçın 43. dakikasında Martinelli, İngiliz takım arkadaşı Ollie Watkins'in ara pasını değerlendirip kaleciyle karşı karşıya kalarak topu ağlara göndererek kendisinin ikinci, Hilal'in üçüncü golünü ekledi.

Gabriel bu ikili golle yetinmedi; maçın 50. dakikasında Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in yerden ortasını değerlendirerek topu kolayca ağlara çevirdi ve üçüncü golü kaydetti.

Böylece bu, Brezilyalı forvetin yalnızca Hilal ile değil, 8 aydır attığı ilk hat-trick oldu; bunu son olarak geçtiğimiz 11 Ocak'ta, İngiltere FA Cup'ının üçüncü turunda Arsenal'in Portsmouth'a karşı kazandığı 4-1'lik galibiyette yapmıştı.

Hatırlanacağı üzere Martinelli, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Şebab'a karşı 2-0 kazanılan maçta Hilal ile ilk kez yedek olarak forma giymiş, ardından Neom'a karşı 2-0 kaybedilen maçta ilk 11'de yer almış ancak herhangi bir gole katkı sağlayamamıştı.