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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
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Video: İkinci gol de Güler'den geldi, Real sihrini Mestalla'da sürdürüyor

A. Guler
Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Türkiye
İspanya

Real Madrid'in muhteşem maçı

Real Madrid, İspanya Ligi'nin 12. haftasında iki takımı Mestalla Stadı'nda karşı karşıya getiren maçta 37. dakikada ikinci golü kaydederek ev sahibi Valencia karşısındaki üstünlüğünü pekiştirdi. Türk oyuncu Arda Güler, ev sahibi takımın savunmasındaki karışıklıktan yararlanarak topu filelere gönderdi.

Gol, Valencia oyuncularının yaptığı bir hatanın ardından geldi. Jude Bellingham bu hatadan yararlanarak ceza sahasına doğru hareketlendi ve yerden bir orta gönderdi; top savunma oyuncusu Tarrega'ya çarparak hemen arkasında konumlanan Güler'e ulaştı. Güler de tereddüt etmeden topu ağlara yolladı.

Güler'in golü, Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruştan dönen topu Fede Valverde'nin ceza sahası dışından sert bir vuruşla değerlendirip skoru açmasının ardından Real Madrid'e iki gollük üstünlük sağladı.

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