Şampiyonlar Ligi'nin son sezonunda finalin iki tarafı olan Paris Saint-Germain ve Arsenal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün çarşamba günü ikişer yenilgi aldı.

İlginç olan ise, İngiltere ve Fransa şampiyonlarının, iki İspanyol takımı karşısında ve her maçta üçer golle mağlup olmasıydı.

Arsenal, iki takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında İrlanda'nın başkenti Dublin'deki "Aviva" Stadı'nda karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Real Betis'e karşı 3-1'lik sürpriz bir yenilgi aldı.









Real Betis'in üç golünü Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa ve Pablo Fornals 9, 26 ve 43. dakikalarda kaydetti.

Arsenal'in tek golünü ise Piero Hincapie maçın 32. dakikasında attı.









Bir başka maçta ise Real Mallorca, iki takımın yeni sezon müsabakalarının başlaması öncesindeki hazırlıkları kapsamında bugün çarşamba günü İspanya'daki Son Moix Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

İspanyol takımının üç golünü Zeidu Lufombo, Jan Virgili ve Antonio Jose 21, 40 ve 51. dakikalarda kaydetti.









Hatırlatmak gerekirse Paris Saint-Germain, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sona ermesinin ardından Arsenal'i penaltı atışlarında 4-3 yenerek tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.