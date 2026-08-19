Video: İki hediye aldı; Real Madrid, Bernardo Silva'yı resmen tanıttı

Real Madrid, yeni oyuncusu Bernardo Silva için bugün çarşamba günü, kulübün spor tesislerindeki merkezinde takdim töreni düzenledi. Törene kulüp başkanı Florentino Perez ve onursal başkan Jose Martinez "Pirri" katıldı.

Kraliyet kulübünün resmi sitesine göre "Perez, Portekizli oyuncuyu yönetim kurulu salonunda karşıladı. Ardından Silva, kulüple 30 Haziran 2028'e kadar iki sezon sürecek olan sözleşmesini imzaladı."





Sözleşmelerin imzalanmasının ardından Bernardo Silva iki hediye aldı: Real Madrid stadının küçük bir maketi ve bir saat. Bunların yanı sıra, üzerinde kendi adının ve 20 numaranın yer aldığı takım forması da kendisine verildi."









Silva, Real Madrid'in yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği en yeni transfer olarak, Kraliyet takımının yönetimine geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun projesine katılıyor.

Portekizli oyuncu, kendisini Real Madrid'in orta sahasına daha fazla tecrübe ve esneklik kazandırabilecek bir unsur olarak gören Mourinho'nun güvenine sahip; özellikle de kulübün Barcelona'ya transfer olan Rodri'yi kadrosuna katmakta başarısız olmasının ardından.









Marca gazetesine göre "Aurelien Tchouameni'nin hazır olmayışı göz önünde bulundurulduğunda, Silva, Real Madrid'in La Liga'daki ilk maçında Espanyol karşısında Federico Valverde'nin yanında ilk 11'de yer alabilir."