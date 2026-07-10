Video: İbrahimović, canlı yayında Klopp’u bir yumruk ve bir mesajla şaşırttı!

İsveçli Zlatan İbrahimoviç, futbolu bıraktıktan sonra bile gündemde kalmaya ve tartışmalara yol açmaya devam etti. Alman teknik direktör Jürgen Klopp’u canlı yayında komik bir hareketle şaşırtan İbrahimoviç, hafif bir şaplak ve özel bir mesajla sosyal medyada taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

2026 Dünya Kupası finallerinde, ister analiz stüdyolarından ister maçlara ev sahipliği yapan stadyumların içinden olsun, maçların yayınlanmasında ve analizinde yer almak üzere birçok yıldız ve efsane isim yer alıyor.

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Klopp, Alman "magenta tv" platformu için Fas-Fransa maçı sırasında bazı teknik konulardan bahsetmek üzere stadyumda bulunurken, İbrahimoviç'in röportaja aniden dahil olmasıyla şaşırdı. İbrahimoviç, şaka amaçlı olarak Klopp'a hafif bir darbe indirdikten sonra, izleyenlerin kahkahaları eşliğinde onu kucakladı.

İsveçli yıldız, canlı yayında Klopp hakkında “O en iyisi” dedi; bu sözler, Alman teknik direktöre yönelik açık bir övgü niteliğindeydi ve ikisi arasındaki dostane ilişkiyi ortaya koydu.

Bu an, sosyal medyada hızla yayıldı; taraftarlar videoyu geniş çapta paylaştılar ve İbrahimoviç’in her zamanki gibi esprili tavırları ve büyük özgüveniyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını belirttiler.







