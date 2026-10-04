İsveç futbolunun efsanesi Zlatan Ibrahimovic, 2026 yılı Ballon d'Or ödülünü en çok hak eden adaya ilişkin görüşünü dile getirdi.

Thierry Henry onu kendi ilk iki tercihi arasına bile koymazken, Zlatan Ibrahimovic, Barcelonalı Lamine Yamal'ın 2026 yılı Ballon d'Or ödülünü hak eden aday olduğunu düşünüyor.

19 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon hem Barcelona hem de İspanya ile parladıktan sonra, futbolun en önemli bireysel ödülü olarak kabul edilen bu ödülü kazanmaya en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Yamal, İspanya Ligi ve Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca bu yılki İspanya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü de aldı.

Geçen yılki oylamada ikinci olan genç oyuncu, oylama öncesinde adeta bir seçim kampanyası yürütüyordu. Geçen ay bir dizi röportajda savunmasını ortaya koydu ve şunları söyledi: "Futbolda Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Diego Maradona gibi büyük yıldızlar oldu, ama hiç kimse bu kadar erken yaşta bu kadar çok başarı elde etmedi."

Şöyle devam etti: "Pelé örneği vardı, ama son zamanlarda kimse bunu yapmadı."

Eski Barcelona yıldızına Ballon d'Or tercihi sorulduğunda, New York'ta düzenlenen FC 27 lansman etkinliği sırasında ESPN kanalının kendisine yönelttiği bir dizi hızlı soruyu yanıtladı ve "Yamal" dedi.









Buna karşılık Henry, Yamal'ın rakibi, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé'yi tercih etti.

Ibrahimovic'in Fox Sports'taki mesai arkadaşı bu ayın başında şunları söyledi: "O, Kylian Mbappé. Evet, bazıları bana hiçbir şey kazanmadığını söyleyecek. Bence bu, ödülün tarihinde daha önce de yaşandı, kimileri bu konuyu araştırmalı."

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Şöyle ekledi: "Ama bana göre o, Kylian. Bireysel düzeyde elde ettiklerine baktığınızda... Şampiyonlar Ligi gol kralı, İspanya Ligi gol kralı ve ayrıca Dünya Kupası gol kralı. Michael Olise de asist üretimi açısından aynı başarıya sahip."

Henry sözlerine şöyle devam etti: "Sadece şunu belirtmek istedim ki birçok aday var ve bunlar, hakkını vermek gerekirse, sıradan adaylar değil. Ama ben şahsen Mbappé'yi seçerdim. Michael Olise de ona yakın."

Portekizli.