Video: İbrahim Hasan'dan Salah ve Şenavi hakkında sürpriz açıklamalar

Mısır Milli Takımı menajeri, Türkiye'ye gidiş iddialarının gerçeğini açıkladı

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Mısır Milli Takımı direktörü İbrahim Hasan, Mısır teknik ekibinin, takım kaptanı Muhammed Salah'ın kulübü Trabzonspor ile çıkacağı maçlardan birini izlemek için Türkiye'ye gitmek istediğine dair son dönemde ortaya atılan iddiaların gerçeğini açıkladı.

Bu iddialar, Afrika Kupası Elemeleri'nin ilk maçında Angola karşısında Mısır'ın kaptanının oyundan çıkarılmasının ardından yaşanan kriz sonrasında, Mısır Milli Takımı teknik ekibi ile Muhammed Salah arasındaki havanın yumuşatılması çerçevesinde gündeme gelmişti.

Salah, maçın ardından Mısır Milli Takımı kampından ayrılmış, aynı elemeler kapsamındaki Güney Sudan maçında forma giymemiş, ardından oynanan Güney Afrika ile hazırlık maçında da yer almamıştı.

İbrahim Hasan, ON Sport kanalında sürpriz bir açıklama yaparak Türkiye'ye gidilmesine ilişkin resmi bir durumun bulunmadığını söyledi.

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Konuyu genel bir çerçeveye taşıyan Hasan, profesyonel olarak oynayan hiçbir futbolcuya destek vermekten geri kalmayacaklarını, oyuncuların takip edilmesinin belirli bir ülkeyle sınırlı olmadığını ve milli takımın tüm futbolcularının yanında olmaya özen gösterdiğini belirtti.

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Hasan, Salah'ı izlemek için Türkiye'ye gidileceğine dair ortaya atılan haberlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Böyle bir konu yok, ben de bunu sadece okudum."

Hasan şöyle devam etti: "Fırsat olsa, sadece Türkiye'ye değil, Marmuş'u ya da bir başkasını izlemek için İngiltere'ye de giderdik (buna karşı çıkmayız). Tüm futbolcuların yanında olmaya önem veriyoruz."

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Öte yandan Mısır Milli Takımı direktörü, Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan'ın Ahly kalecisi Muhammed eş-Şenavi hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kopan tartışmaya da değindi; duruma hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini söyleyerek milli takımın, kalecinin ortaya koyduğu katkıya duyduğu takdiri vurguladı.

İbrahim Hasan, "Muhammed eş-Şenavi büyük bir isim ve Mısır Milli Takımı'na hizmet ederek tarih yazdı" dedi.

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Hüsam Hasan, eş-Şenavi'yi "bitmiş" bir futbolcu olarak tanımlamış ve daha önceki dönemlerde performansının kötü olmasına rağmen onu milli takıma çağırarak desteklediğini söylemişti. Bu konuda İbrahim Hasan, "Bazıları tartışma çıkarmak için belirli kelimelere takılıp kalıyor, oysa olay bundan çok daha basit" ifadelerini kullanarak bu tür durumların hoşgörüyle ele alınması gerektiğini vurguladı.