Mısır Milli Takımı Menajeri İbrahim Hasan, Salı günü oynanan ve 2026 Dünya Kupası son 16 turunda “Tango”nun 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan Arjantin maçının son dakikalarında, kardeşi ve Firavunlar’ın teknik direktörü Hossam Hasan’ın yaptığı işaretin sırrını açıkladı.

Mısır Milli Takımı, Yaser İbrahim ve Mustafa Zico’nun attığı iki golle öne geçmişti; ancak Arjantin Milli Takımı, son dakikalarda Cristian Romero ve Lionel Messi’nin golleriyle skoru tersine çevirdi. Ardından Enzo Fernández, uzatma süresinin ikinci dakikasında galibiyet golünü atarak “Tango”yu çeyrek finale taşıdı.

Mısırlı oyuncular ve teknik ekip, Arjantin’in üçüncü golünün ardından Fransız hakem François Litxer’e itirazda bulundu; hücumun başlangıcında Mısır lehine bir faul olduğunu öne sürdüler. Maçın bitiş düdüğü yaklaşırken yedek kulübesinde gerginlik tırmandı, Hakem 98. dakikada Mısır milli takımının teknik kadrosundan birine sarı kart gösterdi; ardından Hüsam Hasan, hakeme “X” işareti yaptı ve bu görüntü, birçok soruyu gündeme getirdi.

Bu işaret, bazı durumlarda ırkçı taciz şüphesi bulunan olayları bildirmek için kullanılır; ancak Hüsam Hasan’ın bunu tam olarak bu anlamda kullanmayı amaçlayıp amaçlamadığı netleşmedi.

"MBC Mısır" kanalına telefonla bağlanan İbrahim Hasan, Hüsam'ın işaretinin sırrını şöyle açıkladı: "Soyunma odalarında FIFA'nın talimatları var; bu işaret, haksızlığa uğradığını ifade etmek istediğinde kullanılır."

Hassan, “Hüseyin Hasan bu işaretle hakemi zor durumda bıraktı; hakem ona yönelip tehdit etti ve uyarıda bulundu; hatta onu sahadan atmak istedi” diye ekledi.

Şöyle devam etti: “Hakem, Hüsam Hasan’a karşı nasıl davranacağını bilemedi; FIFA talimatlarına uymalı mıydı – özellikle de bu izin verilen bir işaret olduğu için – yoksa içindeki öfkeyi gösterip onu oyundan atmalı mıydı?”

Sözlerine şöyle devam etti: “Maçtan önce Arjantin’in Fransız hakeme itiraz etmesiyle bir olay yaşandı, ancak sonunda bedelini biz ödedik. Bunun emir üzerine mi yoksa hakemin kendi isteğiyle mi gerçekleştiğini bilmiyoruz.”

Şöyle belirtti: “Saha içinde kaybetmedik; sahada kaybettiğimizde hiçbir sorunumuz yok, ancak oynadık ve 3 gol attık (bunlardan biri iptal edildi).”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Geçtiğimiz günler, Mısır milli takımının her rakibe karşı koyabileceğini kanıtladı. Hüsam, Brezilya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyunculara her zaman ‘kendine inan’ der. Tüm maçlar 11’e 11 oynanır ve kim kararlıysa o kazanır.”







