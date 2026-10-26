İttihad'ın yıldızı Cezayirli Houssem Aouar, iki takımı AFC Şampiyonlar Ligi Elite'in üçüncü haftasında karşı karşıya getiren mücadelede, Özbek ekibi Nasaf'ın ağlarına kaydettiği sıra dışı golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aouar, yükseklere sıçrayıp kafayla kaydettiği golle, Nasr'ın kaptanı ve futbolun tarihi gol kralı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun gollerini hatırlatan bir an yaşattı.

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Aouar'ın golü 34. dakikada geldi. İttihad bir golle geride iken Cezayirli oyuncu, nefes kesen bir yükseliş ve topa müdahaledeki kusursuz zamanlamasıyla takımına beraberliği getirdi ve maça geri döndürdü. Bu an, onun ceza sahası içindeki bitiricilik yeteneklerini gözler önüne serdi.

Bu, sıradan bir kafa vuruşu değildi; Cezayirli yıldız, topu güçlü bir şekilde ağlara yollamadan önce adeta havada süzülüyormuş gibi görünüyordu. Yükselme ve kafayla gol atma konusundaki olağanüstü yetenekleriyle ün kazanmış Ronaldo tarzındaki bu an, kısa sürede maçın en dikkat çekici sahnelerinden birine dönüştü.

Golün ardından Aouar sol direğe çarparak sahaya düştü; bu durum birkaç saniyeliğine sakatlanıp sakatlanmadığına dair endişe yarattı. Ancak herhangi bir zarar görmedi ve taraftarların gole ve alışılmadık sevinç gösterisine verdiği tepki arasında maçtaki varlığını sürdürdü.

Bu gol, Houssem Aouar'ın bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki ilk gol katkısı olurken, çeşitli kulvarlarda oynadığı 14 maçtaki toplam katkısını beşe çıkardı. Aouar, bu süreçte üç gol atıp iki asist yaptı.







