Hilal'in İngiliz forveti Ollie Watkins, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'ndeki parlak performansını sürdürdü. İki takımın cumartesi akşamı 12. hafta kapsamında oynadığı karşılaşmada Al Fateh'in ağlarını yeni bir golle sarsan Watkins, hücum hattındaki varlığını teyit ederek Zaim forması altında gol attığı kulüpler listesine yeni bir kurban ekledi.

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Watkins, 12. dakikada üst direkten dönen topu takip ederek başarılı bir dokunuşla ağlara göndererek Hilal adına skoru açtı, böylece takımını öne geçirdi ve karşılaşmanın atmosferini erkenden alevlendirdi.

Watkins, Hilal'in gol krallığı yarışında Martinelli'yi kovalıyor

İngiliz forvet, Roshn Ligi'nin bu sezonundaki gol sayısını beşe yükselterek, takımın gol kralları listesinin zirvesinde yer alan Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin ardından, müsabakada Hilal'in ikinci golcüsü konumuna geldi.

Watkins, Hilal'e katıldığı günden bu yana beklenen hücum katkısını sunmayı sürdürüyor; ceza sahası içindeki hareketleri, dönen toplar ile oluşan fırsatları değerlendirme kabiliyetinden yararlanarak takımın lig şampiyonluğu mücadelesindeki yolculuğunda güvendiği en önemli kozlardan biri haline geldi.

11 oyuncu dönüşümlü olarak rakip ağları sarsıyor

Hilal'in hücum gücü belirli bir forvetle sınırlı değil; zira takımın bu sezon Roshn Ligi'ndeki golleri 11 oyuncu arasında dağıldı. Bu durum, Zaim'in kadrosundaki gol çözümlerinin çokluğunun ve birden fazla oyuncunun ağlara ulaşabildiğinin bir göstergesi.

Hilal'in mevcut kadrosunda müsabakada şu ana kadar hiç gol atmayan tek ikili Mohammed Mehzeri ve Faslı Yassine Bounou iken, diğer oyuncular gol imzalarını atmayı başardı. Böylece takım, kolektif gücüne ve tehlike kaynaklarının çeşitliliğine güvenmeye devam ediyor.