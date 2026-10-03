Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman arasındaki "Körfez 27" yarı final maçı, bu akşam cumartesi günü yüksek tempoyla başladı. Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın başlamasından 22 dakika sonra Birleşik Arap Emirlikleri rakibini baskı altına almayı başardı.

İki takım arasındaki karşılıklı ataklardan sonra Mamadou Coulibaly sol kanatta bir pas aldı ve topu Umman savunmacılarının kontrolü arasında filelere gönderen Osman Kamara'nın kafasına kritik bir pas gönderdi.









Kamara'nın golü, iki takımın tüm turnuvalardaki karşılaşmalar tarihinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman filelerine attığı 46. gol oldu.

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Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman maçının galibinin, "Körfez 27" finalinde, bu gece normal süresi gol sesi çıkmayan beraberlikle sona eren maçın ardından Katar'ı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Suudi Arabistan ile karşılaşması bekleniyor.

Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasının final maçı, bu ayın 6 Ekim'inde Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde bulunan İnma Stadı'nda oynanacak.

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