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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Video: Hem sözde hem fiilde: Postecoglou, Ronaldo'nun hüzünlü gecesiyle nasıl ilgilendi?

C. Ronaldo
A. Postecoglou
Al Nassr FC - Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Premier Lig
Portekiz
Avustralya
Suudi Arabistan

Avustralyalı teknik direktör, futbolun tarihi gol kralına destek veriyor

Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, takımın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Neom karşısında kaçırdığı fırsatlar dizisine rağmen ona gösterdiği muhteşem yaklaşımıyla herkesi şaşırttı.

Ronaldo, biri penaltı olmak üzere bir dizi kolay fırsatı harcadı; ancak buna rağmen Nassr, Roshn Ligi'nin 10. haftasında diğer Portekizli João Félix'in attığı golle karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Maçın ardından "X" platformu kullanıcıları, Postecoglou'nun taraftarları selamlarken Ronaldo'nun yanına giderek onunla uzun uzun konuştuğu ve fırsatları harcaması ile Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı tartışmalı kriz nedeniyle zor bir dönemden geçen Portekizli yıldıza destek verdiği bir videoyu paylaştı.

Postecoglou'nun desteği bununla da sınırlı kalmadı; basın toplantısında harcanan fırsatlar dizisi üzerine konuşmaya kapılmayı reddederek şunları söyledi: "Futbolun doğası budur, bu kadar çok fırsat üretmemiz iyi bir şey ve hataları telafi etmek için çalışacağız."

Şöyle devam etti: "Takımın tamamı büyük bir maç çıkardı ve başarının tüm unsurlarına sahip zorlu bir rakip karşısında galibiyeti elde ettik; ancak belirgin eksikliklerle boğuşuyoruz ve tüm oyuncuları hazır hale getirmeye çalışacağız."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bir aile olarak çalışıyoruz; galibiyet herkes için iyi olacak, mağlubiyet ise tüm takıma geri dönecek. Bu yüzden birbirimize destek olmalı ve kararlı adımlarla ilerlemeliyiz."

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