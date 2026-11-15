Video: Harry Kane, Wembley'deki hatasını İspanyolların evinde telafi etti

İngiltere kaptanı Harry Kane, pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı ve son haftası kapsamındaki İspanya karşılaşmasında, ilk yarının son anlarında penaltıdan ağları sarsmayı başararak ülkesinin takımına 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

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İngiltere'yi öne geçiren gol 45. dakikada geldi. Kane'in ceza sahası içinde Pau Cubarsí tarafından düşürülmesinin ardından hakem, Üç Aslanlar için penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı bizzat kullanan Bayern Münih forveti, topu filelerle buluşturarak takımını devre arasından önce öne geçirmeyi başardı.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı bu golle UEFA Uluslar Ligi gol krallığındaki liderliğini pekiştirdi. 6 maçta gol sayısını 8'e yükselten Kane, turnuvadaki parlak performansını sürdürürken ülkesinin hücum hattına liderlik etmedeki büyük önemini de ortaya koydu.

Bu gol, konuk takımın maçın ilk dakikalarında birden fazla fırsatı harcamasının ardından İngiltere'nin skordaki üstünlüğünün bir yansıması oldu. Karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada Kane, penaltıyı değerlendirmeyi başararak ilk yarının sonunda takımını öne geçirdi.

Bu gol, kritik bir maçta yalnızca öne geçmekten ibaret değildi; Harry Kane için özel bir anlam da taşıyordu. Kane, iki takımın ilk turdaki karşılaşmasında yaptığı hatayı telafi etmeyi başardı. O maçta Wembley'de İspanya karşısında, İngiltere 2-1 önde iken bir penaltıyı kaçırmıştı. Müsabaka ise İspanya'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona ermişti.

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Kane'in o penaltıyı kaçırması, İspanya'nın deplasmanda galibiyeti alabildiği ilk maçın öne çıkan anlarından biri olmuştu. Ancak İngiliz forvet aynı rakibe karşı yeni bir fırsat yakaladı ve bu kez bunu takımı için önemli bir gole çevirmeyi başardı.

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Skordaki üstünlük, İngiltere Milli Takımı'na grup liderliği için değerli bir fırsat sunuyor. Zira ikinci yarıda galibiyetini koruması halinde puanını 15'e yükselterek İspanya ile eşitlenecek, ancak averaj farkıyla öne geçerek grupta birinciliği elde edecek.

Grup liderliği için verilen doğrudan mücadele göz önüne alındığında karşılaşma her iki takım için de büyük önem taşıyor. Her iki taraf da grup aşamasını mümkün olan en iyi konumda tamamlamak için olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyor. Kane'in golü ise ikinci yarının başlamasından önce İngiltere'yi hedefine ulaşma yolunda doğru rotaya oturttu.

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Harry Kane, bireysel anlamda 2026 Ballon d'Or ödülüyle taçlandırdığı olağanüstü bir yıl yaşıyor ve gerek Bayern Münih gerekse İngiltere Milli Takımı ile hâlâ en verimli döneminde.