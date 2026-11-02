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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: Hamza Abdülkerim fileleri sarstı, Barcelona iki kelimeyle tanımladı

Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
H. Abdelkarim
H. Flick
İspanya
İngiltere
Mısır
Almanya

Yarın oynayacak mı?

Barcelona, İngiliz ekibi Aston Villa ile yapacağı maça saatler kala, genç Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim'in (18) yeteneklerine övgüler düzdü.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında yarın salı akşamı ''Camp Nou'' sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.

Abdülkerim, Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönetiminde daha fazla süre alabilmek umuduyla Barcelona antrenmanlarına belirgin bir gayretle katılıyor.

Barcelona, "X" sitesindeki hesabından, Hamza Abdülkerim'in Barça antrenmanı sırasında etkileyici bir şekilde gol attığı anları gösteren bir video paylaştı.

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BAR

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

AVL

AVL

Abdülkerim, topu ceza sahasının önünde aldı ve ağları havalandıran etkileyici bir şut çıkardı.

Barcelona videoya şu yorumu yaptı: "Doğuştan golcü".

 

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