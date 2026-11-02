Barcelona, İngiliz ekibi Aston Villa ile yapacağı maça saatler kala, genç Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim'in (18) yeteneklerine övgüler düzdü.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında yarın salı akşamı ''Camp Nou'' sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.
Abdülkerim, Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönetiminde daha fazla süre alabilmek umuduyla Barcelona antrenmanlarına belirgin bir gayretle katılıyor.
Barcelona, "X" sitesindeki hesabından, Hamza Abdülkerim'in Barça antrenmanı sırasında etkileyici bir şekilde gol attığı anları gösteren bir video paylaştı.
Abdülkerim, topu ceza sahasının önünde aldı ve ağları havalandıran etkileyici bir şut çıkardı.
Barcelona videoya şu yorumu yaptı: "Doğuştan golcü".