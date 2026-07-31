Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, yeni sezon hazırlık döneminde hazırlık maçlarında sergilediği dikkat çekici performansla Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in dikkatini çekmeyi başardı. İngiltere'de oynanan Birmingham City karşılaşmasında iki gol (ilki penaltıdan) kaydeden oyuncu, Katalan takımının ilk 11'inde yer alma mücadelesindeki şansını da artırdı.

Katalan gazetesi "Sport", Hamza'nın şu anda Alman teknik adamın yönetiminde çalışan genç oyuncular arasında olağanüstü bir performans sergileyen en dikkat çekici isimlerden biri olduğunu yazdı. Oyuncu, bu yaz oynanan ilk iki hazırlık maçında, Europa (4-1) ve Birmingham City karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak bu güveni kazanan az sayıdaki genç futbolcudan biri oldu.

Kapsamlı bir hücum performansı

Hamza, Birmingham karşılaşmasında gerçek bir santrfor olarak tehlikeli yeteneğini ortaya koydu; sırtı kaleye dönük oynama, topu koruma ve kaleye dönük olduğunda savunmacılara baskı yapma konusunda "son derece ikna edici" bir performans sergiledi.

Mısırlı oyuncu, ilk yarı boyunca hızı ve sürekli hareketliliğiyle öne çıktı; topu istemekten ve ceza sahası içinde akıllıca hareket etmekten hiç vazgeçmedi. Bu da kendisini markaja alan oyuncunun hareketlerini önceden sezerek bir penaltı kazanmasını sağladı.

Hamza sorumluluk almaktan çekinmedi; topu aldı ve sol ayağıyla sert bir şutla Birmingham kalecisi James Beadle'ı geçerek bu yaz oynanan hazırlık maçlarındaki ilk golünü kaydetti.

Mücadeleci ruh ve belirgin bir kararlılık

Hamza'nın hırsı savunma performansında da açıkça görüldü; ilk yarıda Barcelona'nın yaptığı 6 fauldan 3'ünü kendisi yaptı ve son faulden dolayı sarı kart gördü. Bu da Flick'in forvetlerinden beklediği mücadeleci ruh, kararlılık ve yüksek efora bir işaretti.

Sarı karta rağmen Mısırlı oyuncunun genel performansı ikna ediciydi; teknik ekibin santrfor mevkiinde aradığı kişiliği ve dikkat çekici hücum varlığını ortaya koydu.

Hamza, kariyerine muhteşem bir gol daha ekleyerek maçta dikkat çekici bir ikili kaydetti. Takım arkadaşı Roony'nin ceza sahası sınırından çektiği sert şuttan seken topu değerlendirerek yüksek bir hücum uyanıklığı gösterdi ve topu teknik bir ustalıkla ağlara yolladı.

Forvet mevkii için çetin bir rekabet

Geçen kış Mısır kulübü Ahly'den Barcelona'ya katılan Hamza, ilk 11'de yer kapmak için her dakikayı değerlendiriyor. Öte yandan Katalan kulübü, yaz transfer döneminde gerçek bir santrforla anlaşmaya çalışıyor.

Mısırlı oyuncuyu bu mevki için çetin bir rekabet bekliyor; takım kadrosuyla ilgili nihai kararlar ilerleyen dönemde alınacak. Ancak Hamza, teknik direktörün titiz gözetimi altında kalmak, hatta A takımda kalıcı bir yer için rekabet etmek adına güçlü gerekçeler sunuyor.