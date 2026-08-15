Ittihad'ın forması altında oynayan Faslı forvet Youssef En-Nesyri, takımın Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçında, en son selefi Fransız Karim Benzema başta olmak üzere kulüp efsanelerinin izinden gitti.

Ittihad, bugün cumartesi günü Cidde'deki Inma Stadı'nda, Roshn Ligi müsabakalarının ilk haftasında El-Khaleej'i ağırladı.

Maçın 43. dakikasında Youssef En-Nesyri, sağ bek Ahmed El-Cileydan'dan gelen mükemmel bir ortayı kafayla ağlara göndererek Ittihad adına skoru açtı.

Faslı forvet, geçtiğimiz sezon Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao döneminde takımda eksikliği hissedilen, son dönemde ise Alman Jens Wissing ile birlikte ortaya çıkan etkileyici kafa vuruşlarıyla öne çıkıyor.

En-Nesyri, böylece Ittihad'ın Roshn Ligi'ndeki ilk golünün sahibi oldu ve geçen sezon müsabakada takımın ilk golünü kaydeden mevcut Hilal forveti Benzema'nın izinden gitmiş oldu.

"Opta" istatistik ağına göre, Faslı forvet, hemşerisi Abderrazak Hamdallah ve Cezayirli Houssem Aouar ile birlikte Benzema'nın ardından, Ittihad adına Roshn Ligi'nde açılış golünü kaydeden üst üste dördüncü yabancı oyuncu oldu.

İşin ilginç yanı, bu sezon Hilal'in de ilk golünü Benzema'nın kaydetmiş olması. Benzema, dün cuma günü Kingdom Arena Stadı'nda El-Feyha'yı 4-2 yendikleri karşılaşmada ilk golü penaltıdan atmıştı.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz salı günü BAE ekibi El-Cazira'yı 4-1 yendikleri AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne kalma play-off maçında, Ittihad'ın sezondaki genel anlamda ilk golünü Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn kaydetmişti.