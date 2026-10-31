Teavun forması giyen Faslı forvet Abdelrazak Hamdallah, cumartesi akşamı on ikinci hafta karşılaşmasında takımının İttifak'a karşı oynadığı maçta attığı golle, Suudi Roshn Pro Ligi tarihine yeni bir sayfa yazmaya yaklaştı ve müsabakanın tüm zamanların en golcü oyuncusu rekoruna eşitlenmeye tek bir adım kaldı.

Deneyimli forvetin golü, hakemin Teavun lehine penaltı kararı vermesinin ardından 26. dakikada geldi. Penaltıyı kullanma görevini üstlenen Hamdallah topu ağlara göndererek takımını maçta öne geçirdi ve Suudi sahalarındaki dolu dolu gol kariyerine yeni bir gol daha ekledi.

Hamdallah bu golle Roshn Ligi'ndeki toplamını 160 gole yükseltti ve müsabakanın tüm zamanların gol krallığı listesinin zirvesinde 161 golle oturan Ehli efsanesi Suriyeli Omar el-Soma'yı kovalamayı sürdürdü. Bu da Faslı forvetin rekora eşitlenmek için yalnızca tek bir gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

Teavun'un forveti, mevcut takımının formasıyla ağları havalandırmayı sürdürerek tüm zamanların gol kralları listesinde ikinci sırada yer alıyor ve önümüzdeki maçlarda bir gol daha atması halinde kendisini listenin zirvesine taşıyabilecek yeni bir başarının eşiğinde bulunuyor.

Hamdallah, Roshn Ligi'nde dört farklı kulübün formasıyla uzun bir yolculuk geçirdi. Nasr ile 77 gol, İttihad formasıyla 52 gol ve Şebab ile 27 gol kaydetti; şu ana kadar Teavun ile de dört golü hanesine ekledi.

Omar el-Soma tarihî tahtını kaybetmeye yaklaşırken, Hamdallah da ona eşitlenmeye tek bir gol uzaklıkta kaldı. Tüm zamanların gol krallığında tek başına zirveye çıkma hayalinin her zamankinden daha yakın olmasıyla birlikte, Faslı forvetin önümüzdeki maçlarına ayrı bir önem kazandıran bir gol yarışı yaşanıyor.